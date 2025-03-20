Advertisement

لبنان

من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-03-2025 | 17:48
A-
A+
Doc-P-1336251-638781114423732581.jpg
Doc-P-1336251-638781114423732581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج، أن "المنخفض الجوي الذي يؤثر على لبنان سيكون خلال ساعات المساء وحتى صباح غدٍ الأبرد".
Advertisement

وأضاف: "من المتوقع أن يتساقط الثلج على ارتفاع 1000 متر، وقد يلامس الـ 900 متر في المناطق الشمالية. ولن يشكل تراكم الثلوج تحت الـ 1500 متر عائقًا كبيرًا، حيث لن يتجاوز ارتفاعها 20 سنتيمترًا".

وتابع قائلًا: "ستنخفض درجات الحرارة غدًا بمقدار درجتين مقارنةً باليوم، ولكن بعد ظهر الغد، ستبدأ حالة الطقس بالتحسن تدريجيًا، مع انفراجات تعود بالطقس إلى الاستقرار".

ومع اقتراب نهاية شهر آذار اليوم وبدء فصل الربيع غدًا، ومع تأخر المنخفضات الجوية هذا العام، يتوقع العديد من الأشخاص استمرارها لبعض الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح كنج أنّه: "من المتوقع أن يكون هذا المنخفض هو الأخير لهذا الموسم".

ويشرح: "رغم هذه المنخفضات، فإن كمية الأمطار هذا العام ليست كبيرة، وما زلنا متأخرين في معدلات الأمطار حيث لم نتجاوز 50% من المعدل السنوي. وتصنف هذه السنة من أسوأ خمس سنوات في السجلات المناخية التي تحتفظ بها مصلحة الأرصاد الجوية على مدار 80 عامًا، حيث تعتبر السنة الأقرب لها هي 2013-2014".
وأكد كنج أن لبنان على شفا أزمة مائية كبيرة، حيث سيشمل شح المياه أيضًا المصادر الجوفية، مما سيؤدي إلى مشكلات في توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة انخفاض مستويات المياه في بحيرة القرعون.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني: وجهنا خلال السنوات الأخيرة ضربات قوية لأميركا
lebanon 24
21/03/2025 02:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قيل عن لبنان؟ تعرفوا إلى "أسوأ" 4 اقتصادات في الـ2025
lebanon 24
21/03/2025 02:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ينعى أنطوان كرباج: نودّع رمزاً من زمن لبنان الجميل
lebanon 24
21/03/2025 02:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
lebanon 24
21/03/2025 02:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2025-03-20
17:40 | 2025-03-20
17:05 | 2025-03-20
17:00 | 2025-03-20
16:50 | 2025-03-20
16:25 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24