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لبنان
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-03-2025
|
17:48
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كشف رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج، أن "المنخفض الجوي الذي يؤثر على
لبنان
سيكون خلال ساعات المساء وحتى صباح غدٍ الأبرد".
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وأضاف: "من المتوقع أن يتساقط الثلج على ارتفاع 1000 متر، وقد يلامس الـ 900 متر في المناطق الشمالية. ولن يشكل تراكم الثلوج تحت الـ 1500 متر عائقًا كبيرًا، حيث لن يتجاوز ارتفاعها 20 سنتيمترًا".
وتابع قائلًا: "ستنخفض درجات الحرارة غدًا بمقدار درجتين مقارنةً باليوم، ولكن بعد ظهر الغد، ستبدأ حالة الطقس بالتحسن تدريجيًا، مع انفراجات تعود بالطقس إلى الاستقرار".
ومع اقتراب نهاية شهر آذار اليوم وبدء فصل الربيع غدًا، ومع تأخر المنخفضات الجوية هذا العام، يتوقع
العديد
من الأشخاص استمرارها لبعض الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح كنج أنّه: "من المتوقع أن يكون هذا المنخفض هو الأخير لهذا الموسم".
ويشرح: "رغم هذه المنخفضات، فإن كمية الأمطار هذا العام ليست كبيرة، وما زلنا متأخرين في معدلات الأمطار حيث لم نتجاوز 50% من المعدل السنوي. وتصنف هذه السنة من أسوأ خمس سنوات في السجلات المناخية التي تحتفظ بها مصلحة الأرصاد الجوية على مدار 80 عامًا، حيث تعتبر السنة الأقرب لها هي 2013-2014".
وأكد كنج أن
لبنان
على شفا أزمة مائية كبيرة، حيث سيشمل شح
المياه
أيضًا المصادر الجوفية، مما سيؤدي إلى مشكلات في توليد
الطاقة
الكهرومائية نتيجة انخفاض مستويات
المياه
في بحيرة القرعون.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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