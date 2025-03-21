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لبنان

خطوة إصلاحية مهمَّة حذارِ من إجهاضها

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:19
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كتب صلاح سلام في" اللواء": حققت الحكومة في جلستها أمس، خطوة إصلاحية مهمة، بإقرار آلية التعيينات في الإدارات العامة.

وكان ملفتاً تركيز الآلية الحكومية الجديدة على جذب الشباب للإنخراط في الوظيفة العامة، بهدف إدخال دم جديد، وكفاءات جديدة، إلى الإدارة التي تعاني من الترهل من جهة،ومن التسيُّب والإنهيارات العامة من جهات أخرى، الأمر الذي أدى إلى الإنهيار الذي يضرب مفاصل الدولة، ويهدر مواردها المالية.
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لا شك أن مضمون هذه الآلية على جانب كبير من الأهمية. ولكن يبقى الأهم تعاون كل أطراف الحكم على الإلتزام بتنفيذ مبادئ هذه الآلية، والخروج من زواريب التعيينات الزبائينية.خطوة إصلاحية مهمة، يجب حمايتها من محاولات الإجهاض في منتصف الطريق، وقبل أن تحقق أهدافها المرجوة.
 
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