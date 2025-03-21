خطوة إصلاحية مهمَّة حذارِ من إجهاضها

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وكان ملفتاً تركيز الآلية الجديدة على جذب الشباب للإنخراط في العامة، بهدف إدخال دم جديد، وكفاءات جديدة، إلى الإدارة التي تعاني من الترهل من جهة،ومن التسيُّب والإنهيارات العامة من جهات أخرى، الأمر الذي أدى إلى الإنهيار الذي يضرب مفاصل الدولة، ويهدر مواردها .لا شك أن مضمون هذه الآلية على جانب كبير من الأهمية. ولكن يبقى الأهم تعاون كل أطراف الحكم على الإلتزام بتنفيذ مبادئ هذه الآلية، والخروج من زواريب التعيينات الزبائينية.خطوة إصلاحية مهمة، يجب حمايتها من محاولات الإجهاض في ، وقبل أن تحقق أهدافها المرجوة.