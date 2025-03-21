في إطار فعاليات عيد المعلم.. يمق كرم إدارة متوسطة البداوي الثانية الرسمية

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إستقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، الهيئتين الادارية والتعليمية لمتوسطة البداوي الثانية ، وذلك في إطار فعاليات عيد المعلم الذي كرمت بلدية طرابلس خلاله نحو 100 مديرة ومدير في المدارس والثانويات والمعاهد التقنية العاملة في طرابلس ومدن الفيحاء.تقدم الوفد مديرة متوسطة البداوي الثانية السيدة جيهان قرحاني، وفريق العمل في المدرسة وضم المسؤولة في رابطة التعليم الأساسي والادارية في المدرسة سومية غازي، والمعلمتين زبيدة الحاج وريان القرآني، بالاضافة الى الموجهة التربوية الاء طالب والمتابعة النفسية في الفريق الدامج في المدرسة الدكتورة سناء غازي.تم خلال اللقاء، تأكيد "دور المدرسة وأهميتها في طرابلس ومدن الفيحاء، لما لها من دور تربوي ووطني جامع من كل التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن والمواطنين".وشدد يمق على "ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع للحفاظ على المدرسة وتطويرها لتأسيس أجيال تبني الوطن وتحميه"، ولفت الى "فضل المعلم الذي له الدور الأساسي في العملية التربوية".وفي الختام، قدم يمق للمديرة قرحاني درع الفيحاء تقديرا لجهودها ودورها الرائد في صناعة مستقبل مشرق لأجيالنا.