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لبنان

حزب مسيحي أمام مأزق: "الكل بدو المخترة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-03-2025 | 02:30
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قال مصدر حزبي معني بالإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت"إن حزب مسيحيا يعاني في دائرة بيروت الأولى، ليس فقط من المناصفة في المجلس البلدي وإمكانية إستبعاد تيار المستقبل لمرشحيه على عضوية المجلس البلدي إن كانت هناك لائحة توافقية يرعاها "المستقبل" لضمان المناصفة، لكن المشكلة الأكبر تكمن برغبة حوالى 60 من كوادره بالترشح على منصب مختار في الأحياء ما بين الأشرفية ،الرميل والصيفي، فيما مجموع المقاعد في هذه الأحياء هو 28.
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ويضيف المصدر" يعاني المسؤولون عن هذا الملف في بيروت صعوبة في سحب هؤلاء المرشحين لمقتضيات الحصص والتحالفات، لان الجميع  متشبثون ومتمسكون بقرار الترشح، ويعتبر كل مرشح أنه الأحق عن رفيقه بهذا المنصب ولكونه ساهم في إيصال نواب المنطقة".

وختم المصدر" أن النواب هم من وعدوا كل هؤلاء برد الجميل لهم".
المصدر: لبنان24
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