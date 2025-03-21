نازك الحريري هنأت الأمهات بعيدهن: مشاركة المرأة أساس لإعداد بُناة المستقبل

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، "أمَّهات لبنان
والعرب والعالم بحلول عيدهنَّ"، وأمِلت بأن "يكون هذا اليوم الذي يجسِّد أسمى
معاني الإنسانية مناسبةً لتنبض القلوب جميعاً بالمحبة والتسامح والتراحم، ولتعود نعمة الأمن والسلام إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان
ومنطقتناالعربية جمعاء، والتي مرت بمرحلة صعبة وخطيرة جداً".
وخصَّت بالتهنئة الأمّ اللبنانيّة والعربيّة، وقالت: "نحن نكرِّم اليوم الأمّ التي تُربِّي عائلتها على الأمل والمحبّة والخير، وتنشئهم ليصنعوا مستقبل سلامٍ وحرّيّة، واستقرارٍ وازدهارولعلَّ أفضل تكريم يكون بمنح الأم حقوقها كاملة وفي مقدمتها حقها في الدفاع
عن نفسها وفي حماية أطفالها".
ووجّهت "رسالة احترام وتقدير لجميع الأمهات والنساء في العالم اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن، ولا سيما الحق في العمل والتعلّم والحياة الكريمة والآمنة، لأن كل امرأة تحمل في داخلها أماً وأمة، ومشاركتها الفاعلة والناشطة في كل المرافق في مجتمعاتنا هي الأساس من أجل إعداد بُناة المستقبل من أبنائنا وبناتنا".
أضافت: "الرئيس الشهيد رفيق الحريري حملَ قضية الأم والمرأة عمومًا في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف تمام المعرفة أن الأم خصوصًا والمرأة عمومًا هي أساس المجتمعات التي تنشئ على قيم السلام والتسامح والتحاور، لذلك سعى الرئيس رفيق الحريري إلى تفعيل دورها وإشراكها في أوجه الحياة كافة وتمكينها من المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصُنع القرار
والبحث عن الحلول الخلاقة والبناءة، لتوفير حاضر مُستقِر ومُشرِق وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
وختمت "مجددة الدعوة للجميع في لبنان
، ألا يدعوا المحبة تفارق قلوبهم وأن يبقى حب الوطن يجمعهم. وأن يبتعدوا عن التجاذبات ويتعالوا على الخلافات والمصالح الفردية، ليضعوا مصلحة الوطن وشعب لبنان
الحبيب فوق كل مصلحة".