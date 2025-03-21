بيان من وزارة الاشغال.. هذا ما جاء فيه

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اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان انها "نفذت عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، ليل أمس، سلسلة من عمليات الإغاثة وإجلاء المواطنين حاصرتهم الثلوج في المناطق الجبلية، وسط ظروف مناخية قاسية نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.فقد نُفِّذت ليلاً سلسلة من عمليات الإنقاذ وسحب العالقة في عدة مناطق جبلية، أبرزها في محلة مرجحين على طريق الهرمل – القموعة (أعالي عكار)، حيث تم إجلاء عدد من المواطنين احتجزتهم الثلوج الكثيفة ونقلهم إلى بلدة فنيدق بواسطة آلية تابعة لمركز جرف الثلوج، على أن يتم سحب سيارتهم عند هدوء العاصفة الثلجية التي تضرب .كما قام مركز تنورين بسحب جيب سقط في في منطقة المحلب على طريق محمية أرز تنورين، بعد الاستعانة بالآليات المتوفرة وتأمين سلامة سائق المركبة.أما طريق ضهر البيدر، فقد شهد مساء أمس حادث سير كبيراً أدى إلى توقّف السير بشكل مؤقت، نتيجة انزلاق عدد من بسبب تشكّل طبقة سميكة من الجليد. وقد تسببت الحادثة بازدحام مروري كثيف، واستدعت تدخل القوى الأمنية والدفاع المدني بالتعاون مع آليات وزارة الأشغال لرفع الأضرار وإعادة فتح ، الذي أصبح سالكاً مجدداً صباح اليوم أمام جميع والشاحنات بشكل طبيعي".واكدت أن "مراكز جرف الثلوج التابعة لها تواصل العمل على مدار الساعة، ومن دون انقطاع، في مختلف المناطق الجبلية، حيث تقوم بفتح الطرقات المقطوعة وجرف الثلوج المتراكمة ورشّ الملح لمنع تشكّل الجليد، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها لمواكبة تأثيرات العاصفة وتأمين سلامة المواطنين وحركة المرور".واصدرت تحديثا لحال الطرق الجبلية حتى صباح اليوم:"- طريق عام جرد القيطع: سالكة حتى بلدة فنيدق، فيما تتواصل الأعمال لفتح ما تبقى من الطرقات في أعالي .- ضهر البيدر: سالكة حالياً لجميع والشاحنات بشكل طبيعي.- أفقا – لاسا – أمهز – ميروبا: مقفلة كلياً بسبب تراكم الثلوج.- عيناتا – دير الأحمر: طبقة كثيفة من الجليد، القيادة غير آمنة حالياً.- جرد القيطع – فنيدق: سالكة حتى فنيدق، والعمل جارٍ على فتح باقي الطرقات.- قرطبا: جميع الطرقات سالكة لكافة أنواع .- طرقات إهدن: سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي.- طرقات تنورين: سالكة، باستثناء طريق محمية أرز تنورين – حدث الجبة، التي ستُفتح فور انحسار العاصفة.- ترشيش – زحلة: سالكة فقط أمام الآليات ذات الدفع الرباعي".وختمت داعية المواطنين إلى "توخي الحذر الشديد أثناء التنقل في المناطق الجبلية، وتجنب سلوك الطرق المغلقة، والالتزام بتعليمات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، وذلك حرصاً على سلامتهم".