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لبنان
الوزيرة السيد عايدت الام في عيدها: هي رمز الصمود والمثابرة
Lebanon 24
21-03-2025
|
05:19
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عايدت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد الام في عيدها وكتبت عبر منصة"اكس":" في هذا اليوم، وفي كلّ يوم، تحيّة إحترام وتقدير للأم اللبنانيّة، وبخاصة للأم العاملة في الشأن الإجتماعي. هي رمز الصمود والمثابرة وتحدّي الأزمات على أنواعها ... هي المحرّك الأساسي للعائلة وتعافي المجتمع. نعم ... أمهاتنا متعبات، ولكنهن
أفضل
مَن يحوّل الضعف إلى قوة، والتحديات إلى فُرَص، للإستمرار بالعمل من أجل غدٍ أفضل".
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