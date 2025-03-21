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لبنان

متعاقدو الاساسي مدّدوا الإضراب التحذيري حتى مساء الثلثاء

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:50
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اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في بيان انه " بعد المتابعات المستمرة التي قامت بها برئاسة الدكتور حسين سعد، نود أن نعلن أن المرسوم الرقم 13020 لم يُصدر بعد في الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس 20 آذار 2025، ومن المتوقع صدوره في الأسبوع المقبل. ما يعني أن مستحقات الفصل الأول، في حال تم تحويلها مع معاشات الأساتذة الملاك، ستُحتسب على أساس قيمة أجر الساعة القديم، والذي يبلغ 150,000 ليرة لبنانية، بينما ستكون قيمة الزيادة وفقا للمرسوم ستكون مؤجلة حتى ما بعد عيد الفطر السعيد".
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أضاف:"اننا كلجنة للأساتذة المتعاقدين نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن يلتفتوا الى مطالب وحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، وأن يتم انصافهم من خلال تقديم مساعدة اجتماعية خلال فصل الصيف، على غرار ما تم إعطاؤه في العام الدراسي الماضي".

وعبرت اللجنة عن قلقها من ا"لتغييرات التي طرأت على آلية دفع بدل الإنتاجية، حيث يؤدي تحويله إلى قيمة أجر ساعة كاملة إلى فقدان الأساتذة المتعاقدين للكثير من حقوقهم خاصة لجهة التعطيل القسري، وعدد الساعات التي ستنفذ في الأشهر القادمة وان الالية على عهد الوزير السابق كانت أكثر إنصافا لنا". 

وسألت:" كيف كانت هذه الأموال مخصصة للأساتذة ككل، ملاكًا ومتعاقدين، لدفع بدل إنتاجيتهم، وكيف تم تغيير وجهة استعمالها لتستفيد منها فئات وظيفية اعلى على حساب الفئات الأدنى منها؟".

اضاف البيان:"بناءً عليه، تجدد اللجنة مطالبها وتأمل في التوصل إلى حل عادل يُنهي هذا الإضراب لمصلحة الجميع، من وزارة وطلاب ومعلمين. والمطالب هي:

1. منح المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف بقيمة 375 دولارًا.

2. رفع أجر الساعة للتعاقد إلى قيمة 13 دولارًا.

3. تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن يوم حضور كامل.

4.القبض الشهري في مواعيد محددة وثابتة".

واعلنت "تمديد الإضراب التحذيري حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام المفاوضات مع وزارة التربية". ودعت "جميع الأساتذة المتعاقدين إلى توحيد  الجهود حول قرار اللجنة بالاستمرار في الإضراب حتى يتم انصافنا واستعادة حقوقنا المسلوبة. ونؤكد  أهمية إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع وزارة التربية، للوصول الى حل منصف لمطالب الاساتذة المتعاقدين".
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