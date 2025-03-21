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لبنان

عبد الله نوه بإقرار الحكومة آلية التعيينات

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:21
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كتب النائب بلال عبد الله على حسابه عبر منصة "اكس": "ننوه بخطوة الحكومة في اقرار آلية التعيينات للقطاع العام، مع أهمية التركيز على دور مجلس الخدمة المدنية المركزي في هذا الملف، على أمل الالتزام الكامل بالنقاط التسع المعلنة، وخاصة الكفاءة والمداورة في الفئة الاولى!".
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