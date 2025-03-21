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لبنان

الصدي: الأم تصنع غد الاوطان

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:47
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كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "اكس":
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"الام مدرسة في الحب والعطاء والتضحية بلا حدود... الأم تصنع غد الاوطان عبر تربية الأجيال...

في عيدها لها منا كل الاجلال والاحترام".
 
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