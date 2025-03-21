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لبنان
الصدي: الأم تصنع غد الاوطان
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:47
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كتب
وزير
الطاقة
والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "اكس":
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"الام
مدرسة
في
الحب
والعطاء والتضحية بلا حدود... الأم تصنع غد الاوطان عبر تربية الأجيال...
في عيدها لها منا كل الاجلال والاحترام".
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