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لبنان

ناصر الدين تابع أوضاع مستشفى الحريري

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:27
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عرض وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أوضاع مستشفى الحريري الحكومي الجامعي في خلال استقباله وفدا من أطباء المستشفى، ضم، رئيس اللجنة الطبية الدكتور أكرم شتي وعددا من رؤساء الأقسام يرافقهم النائب علي المقداد.
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واطلع ناصر الدين من أعضاء الوفد على ما يعانيه المستشفى من مشاكل متزايدة تهدد بإقفاله في حال لم يتم إيجاد حلول بالسرعة الممكنة، لا سيما تأمين الدعم المالي والمستلزمات الضرورية لعمل المختبر والأقسام الطبية.

ولفت إلى "ضرورة تعاون الجميع من إدارة وأطباء وموظفين لوضع تصور موحد يهدف إلى إنعاش المستشفى، مؤكدا "السعي لذلك، خصوصا أن مستشفى الحريري صرح إستشفائي أساسي وأنشئ لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، وقد أثبت في الظروف الصعبة التي مر بها لبنان أنه داعم أول لمن يحتاج للخدمة الصحية".

كذلك اجتمع ناصر الدين بالنائبين حسين الحاج حسن وعلي المقداد، في حضور عدد من فاعليات بعلبك الهرمل، وتناول البحث الشأن الصحي في المنطقة وأوضاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية فيها وسبل تطويرها ودعمها بما يحافظ على جودة الخدمات.

والتقى وزير الصحة النائب رازي الحاج الذي دعاه للمشاركة في حلقة نقاش موسعة حول "تنسيق الرعاية الصحية وشبكات الأمان الإجتماعي" في منطقة المتن الشمالي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

كما بحث في الوضع الصحي في جزين خلال استقباله النائب شربل مسعد في حضور مسؤول لجنة التواصل بين مستشفيي جزين الحكومي وأوتيل ديو الدكتور هشام حايك.
 
واستقبل وزير الصحة النائب نبيل بدر الذي أوضح أن اللقاء "تناول الوضع الصحي العام ومجالات التنسيق، خصوصا أن المجال الصحي يحتل أولوية في المرحلة الحالية في لبنان". (الوكالة الوطنية)
 
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