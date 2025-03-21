Advertisement

لبنان

اللبنانية الاولى احتفلت مع الموظفات الأمهات في القصر الجمهوري بعيد الام

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1336598-638781734737354997.jpg
Doc-P-1336598-638781734737354997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

في جو من الدفء والروح العائلية الجامعة، احتفلت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون في قصر بعبدا ظهر اليوم بمناسبة عيد الام مع الامهات العاملات في المديرية العامة لرئاسة  الجمهورية من مدنيين وعسكريين تقديراً لدورهن وعطائهن.
Advertisement
وفي هذه المناسبة، ألقت السيدة عون كلمة رحبت فيها بالحاضرات وعبرت خلالها عن امتنانها للجهود التي تبذلها الامهات العاملات وتفانيها في العمل والاسرة .وقالت:"فرحتي كبيرة جداً اليوم بوجودي بينكن للاحتفال بعيد الام. فأنتن امهات القصر الجمهوري وعائلتنا. واوجه اليكن التحية تقديرا لتضحياتكن والادوار التي تقمن بها كأم وزوجة وإمرأة عاملة. ولتتمكنن من القيام بكافة هذه الادوار فأنا أعلم جيداً التضحيات التي تبذلونها والقوة التي تستخدمونها والتي لا تصدر الا من قلب الام. فحفظكن الله، وان شاء الله نحتفل معاً بكافة المناسبات والاعياد."
وفي لفتة رمزية، وجهت السيدة عون تحية خاصة الى اكبر العاملات في القصر الجمهوري، تقديراً لعطاءاتها وقالت:"اسمحوا لي باسمكم ان نوجه التهنئة لأمّنا جميعاً "تانت جميلة محفوظ" السيدة  إم عماد. فباسمنا جميعا نوجه لك التحية فإنت رمز الامومة والتضحية لهذه القوة التي تنبض في قلب الام. "
وخلال الحفل، التقطت الصور التذكارية وتم قطع قالب حلوى بالمناسبة التي اتيح خلالها  للسيدة عون وللموظفات الفرصة للتعارف في اجواء ودّية مفعمة بالفرح والسعادة، حيث انشدت عدد من الموظفات في القصر اغان من وحي المناسبة.
وفي الختام، قدمت السيدة عون للحاضرات هدايا تذكارية تضمنت صوراً عائلية لكل من المشاركات مع رسالة شكر وتهنئة بالعيد جاء فيها:"في هذا اليوم المميز الذي نحتفل فيه بعيد الام، اتقدم منك بأجمل التهاني واصدق الامنيات. انت من تجمع بين مسؤولية الامومة بكل ما تحمله من تضحيات وتفان ومسؤولية العمل بكل ما يتطلبه من اخلاص واتقان.
نحن هنا نقدر عطاءك المزدوج، ونعلم ان خلف كل نجاح تحققينه في العمل ساعات من التنظيم والجهد المضاعف، تنتقلين من دور الام الحنون في البيت الى دور الموظفة في العمل بكل مهارة واقتدار .
في عيدك اقول لك شكرًا على صبرك، شكرًا على قوتك، شكرًا على قدرتك على منح الحب والاهتمام للجميع دون كلل او ملل . اسأل الله ان يمنحك الصحة والسعادة وان يبارك في جهودك وعطائك. كل عام وانت بخير."
مواضيع ذات صلة
حكومة العهد الاولى تنطلق عمليا اليوم: جلسة في القصر الجمهوري وسلام يباشر مهامه في السرايا
lebanon 24
21/03/2025 18:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل الجلسة الحكومية الاولى في القصر الجمهوري
lebanon 24
21/03/2025 18:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة أولادها.. هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الأم
lebanon 24
21/03/2025 18:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد
lebanon 24
21/03/2025 18:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2025-03-21
12:37 | 2025-03-21
12:31 | 2025-03-21
12:23 | 2025-03-21
12:01 | 2025-03-21
11:54 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24