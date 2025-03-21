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لبنان

للمستفيدين من برنامج "أمان".. إليكم موعد تحويل المساعدات المالية

Lebanon 24
21-03-2025 | 12:45
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية، اليوم الجمعة، أنه "يهمّ الوزارة أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر آذار إبتداءً من الإثنين 24 آذار ولغاية الجمعة 28 آذار 2025".
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وأضاف في بيان: "يبلغ عدد المستفيدين 157,162 أسرة لبنانية، ما يعادل 748,952 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,248,015$".
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