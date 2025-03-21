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لبنان

ما جديد ملف التعيينات الدبلوماسية؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:07
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ وزير الخارجية يوسف رجي مُنكب على دراسة التعيينات الدبلوماسية والتي لا تزال تحتاجُ إلى وقتٍ من النقاش.
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وأوضحت القناة أنَّ الأمور قد تبدأ بالنضوج مُنتصف الأسبوع المُقبل.

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