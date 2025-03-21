ما جديد ملف التعيينات الدبلوماسية؟

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ رجي مُنكب على دراسة التعيينات الدبلوماسية والتي لا تزال تحتاجُ إلى وقتٍ من .

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وأوضحت أنَّ الأمور قد تبدأ بالنضوج مُنتصف الأسبوع المُقبل.