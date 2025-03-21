وزير الداخلية ناقش مع عبد الله التدابير حفاظاً على الأمن والنظام

استقبل والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتمت التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة حفاظا على الأمن والنظام.

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وبحث مع وفد من الضباط المتقاعدين في شؤونهم ومطالبهم.



كذلك، استقبل الحجار الوزير السابق محمد شقير، ثم السابق محمد الحجار.



والتقى الحجار أيضاً السابق للدفاع المدني العميد ريمون خطار.