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لبنان

وزير الداخلية ناقش مع عبد الله التدابير حفاظاً على الأمن والنظام

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:09
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتمت مناقشة التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة حفاظا على الأمن والنظام.
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وبحث وزير الداخلية مع وفد من الضباط المتقاعدين في شؤونهم ومطالبهم.

كذلك، استقبل الحجار الوزير السابق محمد شقير، ثم النائب السابق محمد الحجار.

والتقى الحجار أيضاً المدير العام السابق للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
 
 
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