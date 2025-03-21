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لبنان

"التيار" نعى هدى شديد: كانت مثالاً للإعلام الراقي

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:51
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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
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رحلتْ الزميلة هدى شديد بعد معركةٍ قاسية مع المرض خاضتها بكلِّ شجاعة وإيمان وصبر، وبقيت خلالها متماسكة ومصرة على أداء واجبها المهني حتى الرمق الأخير.

لقد كانت الزميلة هدى في مسيرتها الحافلة مثالاً للعمل المهني الحرفي وللإعلام الراقي في المؤسسات التي عملت فيها، وهي تترك وراءها إرثاً كبيراً وفراغاً بعدما منحت متابعيها الإبتسامة والمحبة والأداء المميز.

يتقدّم التيار الوطني الحر بأحر التعازي من عائلة الزميلة هدى ومن الجسم الإعلامي اللبناني عموماً، راجياً لنفسها الراحة ولمحبيها الصبر والسلوان.
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