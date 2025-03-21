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لبنان

حديث في الخفاء.. تأجيل لمدة محدودة

Lebanon 24
21-03-2025 | 18:55
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عاد الحديث في الخفاء عن احتمال تأجيل تقني لمدة محدودة للانتخابات البلدية والاختيارية، لحسم نقاط جوهرية عالقة في ما خص الوضع الانتخابي والتحالفات في البلديات الكبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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