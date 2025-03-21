حديث في الخفاء.. تأجيل لمدة محدودة

عاد الحديث في الخفاء عن احتمال تأجيل تقني لمدة محدودة للانتخابات البلدية والاختيارية، لحسم نقاط جوهرية عالقة في ما خص الوضع الانتخابي والتحالفات في البلديات الكبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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