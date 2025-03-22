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لبنان

بسبب لعبة إلكترونية.. إشكال تطور إلى عملية طعن في الضنية

Lebanon 24
22-03-2025 | 01:17
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وقع إشكال فردي في منطقة سقي سير ـ الضنية بين المدعوين "ا.ش" و "ه.ش" من جهة و "ز.ب" من جهة أخرى، تطوّر لاحقًا إلى إقدام الأخير على طعنهما ما استدعى نقل المصابين بواسطة فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبحسب المعلومات، فإن الإشكال وقع على خلفية لعبة إلكترونية. 

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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