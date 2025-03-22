بسبب لعبة إلكترونية.. إشكال تطور إلى عملية طعن في الضنية

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وقع إشكال فردي في منطقة سقي سير ـ الضنية بين المدعوين "ا.ش" و "ه.ش" من جهة و "ز.ب" من جهة أخرى، تطوّر لاحقًا إلى إقدام الأخير على طعنهما ما استدعى نقل المصابين بواسطة فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى الحكومي في القبة لتلقي ووصفت حالتهم بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فإن الإشكال وقع على خلفية إلكترونية.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.