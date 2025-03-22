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لبنان
الرئيس عون: ما جرى في الجنوب اعتداء متماد على لبنان وضرب لمشروع انقاذه
Lebanon 24
22-03-2025
|
05:27
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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون محاولات استدراج
لبنان
مجدداً إلى دوامة العنف، معتبراً ان ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على
لبنان
وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.
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ودعا الرئيس عون القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما
لجنة
المراقبة المنبثقة عن
اتفاق
تشرين الثاني ٢٠٢٤، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.
وطلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.
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