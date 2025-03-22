الرئيس عون: ما جرى في الجنوب اعتداء متماد على لبنان وضرب لمشروع انقاذه

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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون محاولات استدراج مجدداً إلى دوامة العنف، معتبراً ان ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.ودعا الرئيس عون القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما المراقبة المنبثقة عن تشرين الثاني ٢٠٢٤، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.وطلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.