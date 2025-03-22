لقاء بين وزيري الداخلية والدفاع.. وبحث في الأوضاع الأمنية

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استقبل والبلديات أحمد ، قبل ظهر اليوم ، الوطني ميشال منسى، وتم التداول في الأوضاع الأمنية.وكان تشديد على أهمية التنسيق بين الأمنية والعسكرية لضمان حفظ أمن الوطن والمواطنين.