Advertisement

لبنان

لقاء بين وزيري الداخلية والدفاع.. وبحث في الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1336927-638782399155374166.jpg
Doc-P-1336927-638782399155374166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم السبت، وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم التداول في الأوضاع الأمنية.
Advertisement
وكان تشديد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان حفظ أمن الوطن والمواطنين.
 
مواضيع ذات صلة
لقاء بين ضو وتجمع "عكار تنتفض" لبحث تطوير الأوضاع العكارية
lebanon 24
22/03/2025 13:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع الأمنيّة على الحدود الشماليّة-الشرقيّة بحثها الرئيس عون مع مراد
lebanon 24
22/03/2025 13:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: الانتخابات في موعدها... والوضع الأمني يتحسَّن
lebanon 24
22/03/2025 13:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها
lebanon 24
22/03/2025 13:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2025-03-22
06:58 | 2025-03-22
06:53 | 2025-03-22
06:50 | 2025-03-22
06:43 | 2025-03-22
06:33 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24