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لبنان

ردّاً على إطلاق صواريخ باتّجاه المطلة.. غارات وقصف إسرائيليّ عنيف على بلدات في الجنوب

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:16
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بعد إطلاق صواريخ صباح اليوم باتّجاه مستوطنة المطلة، شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ سلسلة غارات استهدفت بلدات عديدة في جنوب لبنان.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إنّه "أمر بشنّ ضربات ضدّ عشرات الأهداف في لبنان ردّاً على إطلاق الصواريخ.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "الردّ الإسرائيلي في هذه المرحلة يتركّز على مناطق جنوب لبنان والنبطية".
 
 
قصف عنيف على الجنوب
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ شنّ غارة على بلدة تولين، استهدف فيها أحد المنازل، وتحدثت المعلومات عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
 
 
كما شنّت طائرات العدوّ غارتين بين بلدتيّ كفرملكي وبصليا، وغارة على كفرحونة وعلى مليتا وعلى كفرشوبا.
 
 
وأغارت طائرات العدوّ الحربيّة على جبل الريحان وعلى بركة الجبور في كفرجونة في منطقة جزين.
 
 
واستهدفت طائرات العدوّ أيضاً منطقة الصالحاني في بيت ليف واقليم التفاح ومنطقة ديس الخريبة عند أطراف بلدة راشيا الفخار، إضافة إلى بلدة المحمودية.
 
 
كما استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة أطراف بلدة الجبين ومجرى نهر الليطاني بين الخردلة ودير ميماس وأطراف يحمر الشقيف.
 
 
وقصفت مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ سهل الخيام، ومنطقة باب التنية في سهل مرجعيون، وحيّ المرج في بلدة حولا.
 
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن مواطنين أصيبا بجروح في بلدة كفركلا نتيجة الاعمال العدوانية التي قام بها العدو الإسرائيلي. وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.
 
 
اليونفيل
 
قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في محيط المطلة حوالي الساعة 7:30 صباحًا، مما أسفر عن رد فوري من جانب الجيش الإسرائيلي". 

واضاف: "اننا نحض جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصًا في ظلّ تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة".

وتابع تيننتي: "ان أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة. لا يزال الوضع هشًا للغاية، ونشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما. ويواصل جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أداء مهامهم في جميع مواقعهم".
 
 
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