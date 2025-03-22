من لبنان ودول أخرى.. كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلدهم؟

قالت إن مليون نازحٍ سوريّ عادوا إلى ديارهم خلال عام، وذلك في آخر إحصائية تم نشرها مؤخراً.

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وفي السياق، نشر موقع "العربي الجديد" مجموعة أرقام توثق مسار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهي على النحو التالي:

1- 3.4 نازح في شمال غرب

2- 1.95 مليون نازح يعيشون في 1500 مُخيم وموقع نزوح في إدلب وحلب

3- مليون نازح ينوون العودة خلال العام المُقبل

4- 600 ألف نازح ينوون العودة خلال الأشهر الـ6 المُقبلة

5- 750 ألف نازح عادوا بالفعل منذ تشرين الثاني 2024

6- 7 لا يزالون نازحين داخل

7- العائدون من الخارج:

- 571388 شخصاً عادوا إلى من الخارج منذ كانون الثاني 2025

- 259745 شخصاً عادوا بعد تشرين الثاني 2024

- 50% عادوا من ، 22% من و 13% من العراق

أبرز مناطق العودة

- الخطوط الأمامية السابقة في مُحافظتي إدلب وحلب

- معرة النعمان وجبل سمعان

- 23 منطقة قد تشهد تضاعف عدد سكانها على الأقل

العقبات والإحتياجات:

- 28% من العائدين يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة

- إزالة الألغام الأرضية مخلفات المتفجرات

- 90% من السكان يعتمدون على المساعدات

احتياجات رئيسية:

السكن، الوظائف، المدارس، المستشفيات، الكهرباء، المياه النظيفة

خطط ومساعدات دولية:

- المنظمة الدولية للهجرة قدمت المساعدة لأكثر من 315 ألف شخص منذ كانون الأول 2024

- خطة لمساعدة 1.1 مليون شخص في النصف الأول من الـ2025

- نداء للحصول على 73.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات

- رقمنة 149 ألف سجل ملكية و 155 ألف سجل قيد التنفيذ.

(العربي الجديد)