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لبنان

من لبنان ودول أخرى.. كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلدهم؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:00
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قالت الأمم المتحدة إن مليون نازحٍ سوريّ عادوا إلى ديارهم خلال عام، وذلك في آخر إحصائية تم نشرها مؤخراً.
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 وفي السياق، نشر موقع "العربي الجديد" مجموعة أرقام توثق مسار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهي على النحو التالي:
 
1- 3.4 ملايين نازح في شمال غرب سوريا
 
2- 1.95 مليون نازح يعيشون في 1500 مُخيم وموقع نزوح في إدلب وحلب
 
3- مليون نازح ينوون العودة خلال العام المُقبل
 
4- 600 ألف نازح ينوون العودة خلال الأشهر الـ6 المُقبلة
 
5- 750 ألف نازح عادوا بالفعل منذ تشرين الثاني 2024
 
6- 7 ملايين لا يزالون نازحين داخل سوريا
 
7- العائدون من الخارج:
 
- 571388 شخصاً عادوا إلى سوريا من الخارج منذ كانون الثاني 2025
 
- 259745 شخصاً عادوا بعد تشرين الثاني 2024
 
- 50% عادوا من لبنان، 22% من تركيا و 13% من العراق
 
أبرز مناطق العودة
 
- الخطوط الأمامية السابقة في مُحافظتي إدلب وحلب
 
- معرة النعمان وجبل سمعان
 
- 23 منطقة قد تشهد تضاعف عدد سكانها على الأقل
 
العقبات والإحتياجات:
 
- 28% من العائدين يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة
 
- إزالة الألغام الأرضية مخلفات المتفجرات
 
- 90% من السكان يعتمدون على المساعدات
 
احتياجات رئيسية:
 
السكن، الوظائف، المدارس، المستشفيات، الكهرباء، المياه النظيفة
 
خطط ومساعدات دولية:
 
- المنظمة الدولية للهجرة قدمت المساعدة لأكثر من 315 ألف شخص منذ كانون الأول 2024
 
- خطة لمساعدة 1.1 مليون شخص في النصف الأول من الـ2025
 
- نداء للحصول على 73.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات
 
- رقمنة 149 ألف سجل ملكية و 155 ألف سجل قيد التنفيذ.
 
(العربي الجديد)
 
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