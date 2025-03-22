"الوضع هش للغاية"... هكذا علّقت "اليونيفيل" على أحداث الجنوب

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قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق أربعة صواريخ من باتجاه في محيط المطلة حوالي الساعة 7:30 صباحًا، مما أسفر عن رد فوري من جانب الجيش الإسرائيلي".واضاف: "اننا نحض جميع بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصًا في ظلّ تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته في الأشهر الأخيرة".وتابع تيننتي: "ان أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على . لا يزال الوضع هشًا للغاية، ونشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما. ويواصل جنود حفظ التابعين لليونيفيل أداء مهامهم في جميع مواقعهم".