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لبنان

الصمد: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية والمطلوب إلزام إسرائيل بذلك

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:19
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحته، واستعرضنا معه كافة الشؤون المحلية والإقليمية، والموضوع الحاضر الدائم معنا هو العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان. نحن نؤكد أن لبنان كان دائما ملتزما بكل القرارات الدولية. والقرارات الدولية ومندرجاتها لا تشمل فقط التزام لبنان بتطبيقها، فهناك لبنان وكذلك أيضا العدو الإسرائيلي. دائما يطلب من لبنان الالتزام، بينما إسرائيل متفلتة من كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فلا يجوز أن يطلب من لبنان الالتزام وإسرائيل تمعن في العدوان، وصار عندنا أرض محتلة، وكأن العالم لا يرى أن إسرائيل محتلة أرض في لبنان، ولا يرى أن إسرائيل ترتكب مجازر في لبنان، لا يرى ما تفعله إسرائيل بغزة، أين الضمير العالمي؟ وأين ضمير العرب؟ وأين ضمير المسلمين. ما يجري في غزة وفي لبنان ألا يستدعي موقفا من العالم المتحضر والعالم الإسلامي والعالم العربي أن يؤخذ موقف منه؟".
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وتابع: "نعود لنؤكد أن لبنان ملتزم القرارات، والمطلوب إلزام إسرائيل بذلك، الزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، إلزام إسرائيل بإعادة الأسرى، إلزام إسرائيل بعدم الاعتداء، وبعد ذلك موضوع سلاح المقاومة هو شأن داخلي ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، هذا موضوع يبحث، وهذا منصوص عنه حتى في اتفاق الطائف. نحن نلتزم بالقوانين الدولية، ونلتزم باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني".
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