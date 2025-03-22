الصمد: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية والمطلوب إلزام إسرائيل بذلك

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحته، واستعرضنا معه كافة الشؤون المحلية والإقليمية، والموضوع الحاضر الدائم معنا هو العدوان المتمادي على . نحن نؤكد أن كان دائما ملتزما بكل القرارات . والقرارات ومندرجاتها لا تشمل فقط التزام بتطبيقها، فهناك وكذلك أيضا العدو . دائما يطلب من الالتزام، بينما إسرائيل متفلتة من كل القوانين والأعراف والمواثيق ، فلا يجوز أن يطلب من الالتزام وإسرائيل تمعن في العدوان، وصار عندنا أرض محتلة، وكأن العالم لا يرى أن إسرائيل محتلة أرض في ، ولا يرى أن إسرائيل ترتكب مجازر في ، لا يرى ما تفعله إسرائيل بغزة، أين الضمير العالمي؟ وأين ضمير العرب؟ وأين ضمير المسلمين. ما يجري في غزة وفي ألا يستدعي موقفا من العالم المتحضر والعالم الإسلامي والعالم أن يؤخذ موقف منه؟".وتابع: "نعود لنؤكد أن ملتزم القرارات، والمطلوب إلزام إسرائيل بذلك، الزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب ، إلزام إسرائيل بإعادة الأسرى، إلزام إسرائيل بعدم الاعتداء، وبعد ذلك موضوع سلاح المقاومة هو شأن داخلي ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ، هذا موضوع يبحث، وهذا منصوص عنه حتى في اتفاق الطائف. نحن نلتزم بالقوانين ، ونلتزم باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني".