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لبنان

بعد أحداث الجنوب.. إليكم ما أبلغه "حزب الله" لرئيسي الجمهوريّة والحكومة

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:21
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن حزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه غير معني بما جرى في الجنوب.
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وأكد حزب الله حرصه على وقف إطلاق النار، وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد. 
 
وفي حديث لـ"الجزيرة"، أكد مصدر قيادي في حزب الله أن الحزب "ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".

وأضاف: "إسرائيل لا تحتاج ذرائع للاعتداء على سيادة لبنان".
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