بعد أحداث الجنوب.. إليكم ما أبلغه "حزب الله" لرئيسي الجمهوريّة والحكومة

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن أبلغ الجمهورية والحكومة بأنه غير معني بما جرى في الجنوب.

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وأكد حرصه على وقف إطلاق النار، وهو خلف الدولة ويرفض العودة إلى التصعيد.

وفي حديث لـ"الجزيرة"، أكد مصدر قيادي في أن الحزب "ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".



وأضاف: "إسرائيل لا تحتاج ذرائع للاعتداء على سيادة لبنان".