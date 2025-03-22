وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار

شدد وزير اللواء ميشال منسى على رفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤ والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الامن والاستقرار على كل الاراضي ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية لافتا الى ان الجيش اللبناني باشر في ملابسات اطلاق صواريخ من باتجاه الاراضي المحتلة . وطالب الوزير منسى الدول الراعية لاتفاق وقف النار بردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة مؤكدا على اهمية تفعيل عمل المراقبة المنبثقة عن وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الاراضي اللبنانية . ودعا وزير اللبنانيين الى التحلي بالوعي والتنبًه لمحاولات الايقاع بين الجيش اللبناني والاهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما ، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الاسرائيلي . واكد الوزير منسى ان الدولة ماضية في التحرك على المستويات السياسية والديبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة وأمن شعبه وسلامة اراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا .

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