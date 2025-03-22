الصدي: فلنتكاتف دولة وشعباً لعدم هدر المياه

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كتب وزير والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "اكس":"المياه توأم للحياة والحفاظ على إستدامتها وترشيد إستهلاكها في ظل المتغيرات المناخية مسؤولية إنسانية معولمة على عاتق .وفي ، أنعم الله علينا بثروة مائية فلنتكاتف دولة وشعباً لعدم هدرها والاستثمار بها للأجيال القادمة" .