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لبنان

الصدي: فلنتكاتف دولة وشعباً لعدم هدر المياه

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:17
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كتب وزير  الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "اكس":
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"المياه توأم للحياة والحفاظ على إستدامتها وترشيد إستهلاكها في ظل المتغيرات المناخية مسؤولية إنسانية معولمة على عاتق المجتمع الدولي.

وفي لبنان، أنعم الله علينا بثروة مائية فلنتكاتف دولة وشعباً لعدم هدرها والاستثمار بها للأجيال القادمة" .
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