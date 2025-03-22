Advertisement

لبنان

إضاءة المتحف الوطني في الثامنة مساء اليوم بشعار استحدثته الجامعة العربية في ذكرى تاسيسها الثمانين

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1337043-638782566774456814.png
Doc-P-1337043-638782566774456814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يضاء المتحف الوطني عند الثامنة من مساء اليوم بألوان الشعار الخاص الذي استحدثته الامانة العامة في جامعة الدول العربية لمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس الجامعة.
Advertisement

ويتزامن هذا الحدث، مع اضاءة كل من الدول العربية في احد الاماكن او الصروح الوطنية لديها ، وذلك في إطار تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الجامعة والدول الاعضاء لمعالجة مجمل القضايا الخاصة بالشأن العربي والدولي.
مواضيع ذات صلة
جامعة القديس يوسف في بيروت تحتفل بذكرى تأسيسها الـ150
lebanon 24
22/03/2025 22:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة تفقد المتحف الوطني: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح الثقافة
lebanon 24
22/03/2025 22:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: القمة الطارئة في القاهرة قد تتأجل بضعة أيام
lebanon 24
22/03/2025 22:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: سيطرنا على جامعة السودان وكلية البيان غرب الخرطوم وقاعة الصداقة والمتحف القومي بالمقرن
lebanon 24
22/03/2025 22:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:50 | 2025-03-22
15:42 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24