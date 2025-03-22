إضاءة المتحف الوطني في الثامنة مساء اليوم بشعار استحدثته الجامعة العربية في ذكرى تاسيسها الثمانين

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يضاء المتحف الوطني عند الثامنة من مساء اليوم بألوان الشعار الخاص الذي استحدثته الامانة العامة في جامعة الدول لمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس .ويتزامن هذا ، مع اضاءة كل من الدول في احد الاماكن او الصروح لديها ، وذلك في إطار تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها والدول لمعالجة مجمل الخاصة بالشأن والدولي.