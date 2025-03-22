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لبنان

هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:46
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بشن موجة من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الصواريخ هذا الصباح على المطلة وموجة الهجمات التي تلتها في وقت سابق. 
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنَّ "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث انطلاقاً من أراضيها"، وأضافت: "إنَّ إسرائيل لن تسمح بأي ضرر لمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والمجتمعات الشمالية".
 
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