هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، مساء السبت، أنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير يسرائيل كاتس أصدرا تعليماتهما للجيش بشن موجة من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في جنوب ، ردا على إطلاق الصواريخ هذا الصباح على المطلة وموجة الهجمات التي تلتها في وقت سابق.

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وذكرت وزارة أنَّ "الحكومة مسؤولة عن كل ما يحدث انطلاقاً من أراضيها"، وأضافت: "إنَّ لن تسمح بأي ضرر لمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والمجتمعات الشمالية".