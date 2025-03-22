وزير إسرائيلي يصعّد: يجب أن نهاجم بيروت نفسها

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قال إيلي كوهين أن لا تقدر مدى عزمنا ولدينا خطط عملياتية تتقدم تدريجيا وسنقرها بعد أقل من نصف ساعة.أضاف: "قبل نحو أسبوع فاجأنا ونفذنا هجوما أسفر عن مقتل 500 مسلح".تابع:" قبل هجومنا المفاجئ نفذنا حصارا وقطعنا الكهرباء وسأقترح على الوزراء قطع عن غزة".واستطرد:" سنحرص على ممارسة الضغوط اللازمة من أجل إعادة المختطفين وعدم وجود في اليوم التالي".وأشار إلى أنّه علينا أن نهاجم بقوة في عمق وفي بيروت نفسها.