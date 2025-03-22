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لبنان

وزير إسرائيلي يصعّد: يجب أن نهاجم بيروت نفسها

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:47
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن حماس لا تقدر مدى عزمنا ولدينا خطط عملياتية تتقدم تدريجيا وسنقرها بعد أقل من نصف ساعة.
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أضاف: "قبل نحو أسبوع فاجأنا حماس ونفذنا هجوما أسفر عن مقتل 500 مسلح".

تابع:" قبل هجومنا المفاجئ نفذنا حصارا وقطعنا الكهرباء وسأقترح على الوزراء قطع المياه عن غزة".

واستطرد:" سنحرص على ممارسة الضغوط اللازمة من أجل إعادة المختطفين وعدم وجود حماس في اليوم التالي".

وأشار إلى أنّه علينا أن نهاجم بقوة في عمق لبنان وفي بيروت نفسها.
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