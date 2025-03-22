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لبنان
جنبلاط علّق على حادثة "إطلاق الصواريخ".. ماذا قال؟
Lebanon 24
22-03-2025
|
15:23
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كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي"
وليد
جنبلاط عبر حسابه على منصة "آكس":
"أثبتت الحرب السابقة ان إطلاق الصواريخ وسط الموازين السياسية والعسكرية الحالية لن تجلب إلا الخراب والتدمير".
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وأضاف: "لذا نتمسك بتنفيذ القرارات
الدولية
وباتفاق الهدنة وبسط سيادة
الدولة على
كامل
الأرض
اللبنانية
فوق كل اعتبار لبنان".
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