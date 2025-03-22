جنبلاط علّق على حادثة "إطلاق الصواريخ".. ماذا قال؟

كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" جنبلاط عبر حسابه على منصة "آكس": "أثبتت الحرب السابقة ان إطلاق الصواريخ وسط الموازين السياسية والعسكرية الحالية لن تجلب إلا الخراب والتدمير".

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