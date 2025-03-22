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لبنان

جنبلاط علّق على حادثة "إطلاق الصواريخ".. ماذا قال؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:23
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كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "آكس": "أثبتت الحرب السابقة ان إطلاق الصواريخ وسط الموازين السياسية والعسكرية الحالية لن تجلب إلا الخراب والتدمير".
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وأضاف: "لذا نتمسك بتنفيذ القرارات الدولية وباتفاق الهدنة وبسط سيادة الدولة على كامل الأرض اللبنانية فوق كل اعتبار لبنان".
 
 
 
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