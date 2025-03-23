الرئيس عون يحذّر من ضرب مشروع انقاذ لبنان

سجلت اتصالات مكثفة على ارفع مستوى بين المسؤولين اللبنانيين ومع اللجنة الخماسية وجهات دولية لتدارك التصعيد الحاصل في الجنوب والعمل على عدم استغلال العدو الاسرائيلي لحادث اطلاق الصواريخ نحو اسرائيل من اجل توسيع عدوانه وانفجار .

وشدد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على "إدانة محاولات استدراج مجددا إلى دوامة العنف". واعتبر "ان ما حصل في الجنوب اليوم ( امس) ، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، من عدم التزام بحرفية وقف النار، يشكل اعتداء متمادياً على وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون". وناشد "جميع أصدقاء التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معادٍ". كما دعا "القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما المراقبة المنبثقة عن تشرين الثاني ٢٠٢٤، والجيش الى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة". كما طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل "اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل" .وأهاب "بجميع المسؤولين عن التطورات بأن يكونوا في موقع الحرص على أولاً وأخيراً".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية وكذلك مراقبة وقف اطلاق النار "الى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم (امس) في الجنوب مؤكداً أن المستفيد الأول والأخير من جر والمنطقة الى دائرة الإنفجار الكبير هي اسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف اطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الأن، في وقت التزم ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الاتفاق". وجدد "دعوة اللبنانيين، كل اللبنانيين وخاصة القوى السياسية، الى وجوب تنقية الخطاب السياسي والإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو من خلال اثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب واستقراره وتقويضه كنموذج يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل".

وحذر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من "تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على واللبنانيين".وأجرى اتصالاً بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم". كما أجرى اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في جانين بلاسخارت، "مطالباً الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال خرق للقرار الدولي ١٧٠١، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان". وفي إطار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد الحاصل في جنوب لبنان، وبالتشاور والتنسيق مع رئيسيّ الجمهورية ومجلس الوزراء، أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي إتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية والمسؤولين، ومنهم وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والاردن أيمن الصفدي، وفرنسا جان نويل بارو، ونائب المبعوث الاميركي للسلام في الشرق الاوسط مورغان اورتيغوس، ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ناتاشا فرنشيسكي.

وطلب الوزير رجّي "الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والتصعيد، وإحتواء الوضع الخطير على الحدود الجنوبية".