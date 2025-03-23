بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح "أكرم من مين"

في ختام برنامج "أكرم من مين"، أمس ، وجّه الإعلامي وسام حنا تحية إلى روح الإعلامية الراحلة هدى شديد التي وافتها المنية يوم الجمعة بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان.

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وعلى المسرح وأمام الجمهور، وقف حنا إلى جانب فريق عمل برنامجه الرمضاني، قائلاً: "هدهد، منك منتعلم الصبر".

وفي ختام كلمته، طلب حنا من الجمهور التصفيق تكريماً لروح شديد الإعلامية المُناضلة.