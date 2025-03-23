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لبنان

في بيروت.. "سرقة" خلال الإفطار وفيديو يوثق

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:58
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو جديد يُوثق قيام أحد الشبان بتنفيذ عملية سرقة خلال توقيت الإفطار وذلك في محلة أوتوستراد الأسد في بيروت.
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وأظهر الفيديو قيام الشاب بسرقة دراجة نارية من أسفل أحد المباني قبل أن يفرّ هارباً على متنها.
 
 
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