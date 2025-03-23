في بيروت.. "سرقة" خلال الإفطار وفيديو يوثق

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو جديد يُوثق قيام أحد الشبان بتنفيذ عملية سرقة خلال توقيت الإفطار وذلك في محلة أوتوستراد في بيروت.

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وأظهر قيام الشاب بسرقة دراجة نارية من أسفل أحد المباني قبل أن يفرّ هارباً على متنها.