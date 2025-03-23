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لبنان

"الثنائي الشيعي" حسم خياره في المتن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2025 | 02:15
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أشار مصدر مطلع الى أن "حركة أمل" و"حزب الله" حسما خيارهما في الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة في ما خص "بلدية الجديدة، البوشرية والسد".
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وفي هذا السياق، أقام الشيخ شوقي زعيتر مسؤول "حزب الله" في المتن الشمالي إفطاراً رمضانياِ في حي الزعيترية في الفنار على شرف المرشح لرئاسة البلدية في الجديدة والمدعوم من "التيار الوطني الحر" وآل المر جان أبو جودة حيث أشاد زعيتر بأبو جودة وببرنامجه الإنتخابي القائم على المساواة بين مختلف أحياء البلدة والذي يطبق من خلاله الإنماء المتوازن لإنهاء حالة تمييز حي عن آخر.
 
زعيتر الذي نوه بالعلاقات العميقة بين أبناء الزعيترية والسيد أبو جودة وعده بأن يكون الى جانبه للفوز في المعركة البلدية المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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