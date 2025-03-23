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لبنان
بعد الغارات.. ما جديد "تعويضات الحرب"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-03-2025
|
02:45
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تسود حالياً تساؤلات عما إذا كان "حزب الله" سيدفع تعويضاتٍ جديدة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء القصف
الإسرائيلي
المتكرر الذي حصل مؤخراً على بلدات جنوبية وبقاعية.
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وللعلم، فإنَّ التعويضات التي صُرفت عبر مؤسسة "القرض الحسن" تشمل كافة الأضرار خلال فترة الحرب التي توقفت يوم 27 تشرين الثاني 2024 بموجب اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين
لبنان
وإسرائيل.
وعلى هذا الأساس، تنبع تساؤلات بشأن ما إذا كانت الأضرار الناجمة عن فترة ما بعد الحرب بسبب الغارات التي تحدث بين الحين والآخر، ستكونُ مشمولة بالتعويضات.
مصدر متابع لملف التعويضات قال لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله سيواكب كافة الملفات والطلبات عبر
اللجان
المُختصة"، مشيراً إلى أنه "بإمكان المتضررين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر للكشف على الأضرار في المنازل وبالتالي تلقي تعويضاتٍ فعلية وجديدة بالدولار لإصلاح ما تدمر".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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