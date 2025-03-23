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لبنان

بعد هجمات إسرائيل.. اتصالات دبلوماسية لوزير الخارجيّة وهذا ما طلبه

Lebanon 24
23-03-2025 | 02:59
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس.
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وذكر بيان صادر عن الوزارة أن رجي طلب من أبو الغيط وكالاس التدخل وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية على لبنان، والضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات المستمرة.
 
 
 
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