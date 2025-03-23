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لبنان

القبض على 3 أشخاص في جبيل.. مخدرات وعملة مزيفة وفضائح أخلاقية

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:27
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 21-03-2025 حوالى الساعة 4،00 فجرًا، تسلّم عناصر مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من دورية تابعة لحرس بلدية جبيل، كلّ من:
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م. ف. (مواليد عام 1997، سوري)
م. س. (مواليد عام 2006، سوري)
بتفتيشهما، تبيّن أنّ بحوزتهما قرابة /40/غ. من مادّة حشيشة الكيف، وحوالى /40/ حبّة كبتاغون، إضافة إلى سكين /6/ طقّات، ومبلغ /150/ دولارًا أميركيّا مزيّفا من فئة الـ /50/. كما عُثر في الهاتف الخلوي العائد لـ (م. ف.) على صور لفتيات عاريات، ومنهنّ قاصرات.

بنتيجة المتابعة، وبعد تفتيش مكان إقامتهما، تمّ توقيف المدعو:

م. ر. (مواليد عام 2010، سوري)
بالتحقيق معهم من قبل آمر فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، اعترف (م. ف.) بتعاطي المخدّرات، وبأنّ الكميّة التي عُثر عليها هي للاستعمال الشّخصي. في حين أكّد القاصر (م. ر.) قيامه بالاشتراك مع الآخرَيْن بتعاطي الموادّ المخدّرة، وبأنّ عددًا من السوريّين يزورون مكان إقامتهم، ويتعاطون المخدّرات فيه.

تمّ توقيفهم بجرائم مخدّرات، ودخول البلاد خلسة، والاشتباه بترويج عملة مزيّفة، والاشتباه بالابتزاز الجنسي لفتيات بينهنّ قاصرات؛ وأودعوا المراجع المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ. العمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين.
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