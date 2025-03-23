الموت يؤلم النائبة نجاة صليبا.. والدتها رحلت

غيب ، اليوم الأحد، السيدة منى عون والدة النائبة نجاة عون صليبا.

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ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الاثنين في كنيسة مار الحي – الدامور.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلثاء 25 في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساء.