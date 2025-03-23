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لبنان

الموت يؤلم النائبة نجاة صليبا.. والدتها رحلت

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:45
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غيب الموت، اليوم الأحد، السيدة منى يوسف عون والدة النائبة نجاة عون صليبا.
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ويحتفل بالصلاة  لراحة نفسها في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الاثنين في كنيسة مار الياس الحي – الدامور.
 
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلثاء 25 آذار الحالي في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساء.
 
 
 
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