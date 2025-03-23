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لبنان

استشهاد مواطن في غارة على عيتا الشعب

Lebanon 24
23-03-2025 | 06:34
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن.
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