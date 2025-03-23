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لبنان

طوارىء الصحة: جريح في يارون

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:02
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن إصابة مواطن بجروح بليغة نتيجة إلقاء العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية على جرافة بالقرب منه في بلدة يارون.
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وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وهو بحالة حرجة.
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