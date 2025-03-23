طوارىء الصحة: جريح في يارون

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صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن إصابة مواطن بجروح بليغة نتيجة إلقاء العدو قنبلة صوتية على جرافة بالقرب منه في بلدة .وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وهو بحالة حرجة.