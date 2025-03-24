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لبنان

حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2025 | 02:30
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سجل مساء امس انتشار امني رسمي عند مدخل احد المطاعم على طريق المطار، وتبين بعد التدقيق ان الامر ليس مرتبطا بمهمة امنية رسمية بل بتأمين الحماية الامنية لاحد الفنانين الذي كان موجودا داخل المطعم للإفطار برفقة اصدقائه.
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وقد اكدت المصادر ان الفنان المذكور  اجرى اتصالاً بأحد المسؤولين الامنيين امام الحاضرين ممازحاً اياه بالقول "اذا طلبنا منك سيارة بتبعتلنا 3؟ فتكرنا بدن يوقفونا". 
وبحسب المصادر فان "الممازحة" لم تكن  من عبث، اذ انه وبعد التدقيق بالجالسين معه، تبين وجود شخص مطلوب بموجب خلاصة حكم عن المحكمة العسكرية بجرم اطلاق نار ونقل اسلحة وذخائر حربية تقضي بحبسه 6أشهر، وغرامة 6مليون و162 ألف ليرة، ومذكرة توقيف بجرم فرض خوة ومذكرة القاء قبض بجرم محاولة قتل".


المصدر: لبنان 24
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