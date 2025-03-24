حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"

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سجل مساء امس انتشار امني رسمي عند احد المطاعم على طريق ، وتبين بعد التدقيق ان ليس مرتبطا بمهمة امنية رسمية بل بتأمين الامنية لاحد الفنانين الذي كان موجودا داخل المطعم للإفطار برفقة اصدقائه.وقد المصادر ان الفنان المذكور اجرى اتصالاً بأحد المسؤولين الامنيين امام الحاضرين ممازحاً اياه بالقول "اذا طلبنا منك سيارة بتبعتلنا 3؟ فتكرنا بدن يوقفونا".وبحسب المصادر فان "الممازحة" لم تكن من عبث، اذ انه وبعد التدقيق بالجالسين معه، تبين وجود شخص مطلوب بموجب خلاصة حكم عن بجرم اطلاق نار ونقل اسلحة وذخائر حربية تقضي بحبسه 6أشهر، وغرامة 6مليون و162 ألف ليرة، ومذكرة توقيف بجرم فرض خوة ومذكرة القاء قبض بجرم محاولة قتل".