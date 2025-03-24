"القوات" تسيطر على التحالفات

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أكدت مصادر مطلعة ان "القوات اللبنانية" تسيطر على المشهد الانتخابي بشكل كبير خصوصا بعد انكفاء "التيار الوطني الحر" عن المشاركة الحزبية في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة.وبحسب المصادر فإن "القوات" تعقد تحالفات شاملة مع قوى محلية وازنة في اكثر من منطقة وبلدية كبرى مثل جونية وزحلة وبعض بلديات المتن .وترى المصادر ان" القوات" تطمح الى تحقيق نصر انتخابي نادر في القرى والبلدات المسيحية، معوّلة بشكل خاص على"تشرذم" خصومها.