Advertisement

لبنان

"القوات" تسيطر على التحالفات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-03-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1337653-638784025799441727.jpg
Doc-P-1337653-638784025799441727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة ان "القوات اللبنانية" تسيطر على المشهد الانتخابي بشكل كبير خصوصا بعد انكفاء "التيار الوطني الحر" عن المشاركة الحزبية في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة.
وبحسب المصادر فإن "القوات" تعقد تحالفات شاملة مع قوى محلية وازنة في اكثر من منطقة وبلدية كبرى مثل جونية وزحلة وبعض بلديات المتن الشمالي.
Advertisement
وترى المصادر ان" القوات" تطمح الى تحقيق نصر انتخابي نادر في القرى والبلدات المسيحية، معوّلة بشكل خاص على"تشرذم" خصومها.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: القوات الروسية تسيطر على "سودجا" في كورسك الروسية
lebanon 24
24/03/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على "طريق حاسم" في كورسك
lebanon 24
24/03/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات": انتهى الزمن الذي كانت إيران تعتبر فيه بيروت إحدى العواصم التي تسيطر عليها
lebanon 24
24/03/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: قواتنا تسيطر على "كريمسكي" بشرق أوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-03-24
07:15 | 2025-03-24
07:06 | 2025-03-24
06:51 | 2025-03-24
06:49 | 2025-03-24
06:45 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24