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لبنان

سلام إلى طرابلس غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2025 | 05:28
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علم "لبنان24" أنَّ رئيس الحكومة نواف سلام سيقوم غداً بزيارة إلى طرابلس كما سيتفقد مطار القليعات في عكار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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