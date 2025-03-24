عون: لبنان دفع ثمن الخلافات الداخلية كثيرًا

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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الإثنين، خلال لقاء في قصر مع وفد من حزب "الرامغافار"، أن "الوضع في يتطلب أن نكون موحّدين تحت سقف الدولة لمواجهة كل التحديات، لأن دفع ثمن الخلافات كثيرًا في الماضي".كما شدّد الرئيس عون، خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين في ، على ضرورة الحفاظ على السلامة الغذائية، ومنع أي تلاعب بصحة المواطنين، ومعاقبة كل من يخالف القوانين ويُعرّض صحة اللبنانيين للخطر.