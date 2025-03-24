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لبنان

عون: لبنان دفع ثمن الخلافات الداخلية كثيرًا

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:06
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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الإثنين، خلال لقاء في قصر بعبدا مع وفد من حزب "الرامغافار"، أن "الوضع في المنطقة يتطلب أن نكون موحّدين تحت سقف الدولة لمواجهة كل التحديات، لأن لبنان دفع ثمن الخلافات الداخلية كثيرًا في الماضي".
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كما شدّد الرئيس عون، خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، على ضرورة الحفاظ على السلامة الغذائية، ومنع أي تلاعب بصحة المواطنين، ومعاقبة كل من يخالف القوانين ويُعرّض صحة اللبنانيين للخطر.
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