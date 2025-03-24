محفوظ: بغياب هدى شديد فقد الإعلام علما فاعلا في بناء المواطنة

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واضاف: " لقد قاومت هدى المرض وجسّدت سلوكية مهنية وانسانية يحتاجها العاملون في الاعلام وساهمت في إعطاء قناة (LBCI) بعدا لبنانيا جامعا كما أعطاها رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر المكان اللائق في الاعلامية".و اشار محفوظ الى "لفتة رائعة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكريمها في حياتها".وتابع: "لقد بكاها الكثيرون من العاملين في الإعلام ومن عرفها من خارجه. لكن يبقى حضور هدى شديد ماثلا بعد غيابها ومثل هذا الحضور لا يعوّض ذلك أنها أعطت لحياتها معنى. والحياة بدون معنى هي نوع من الدائم".وختم:"هكذا هدى شديد تشبه ’’ الحقيقي‘‘ على ما اعتبرهأ أخوها المحامي طوني شديد. فلبنان الحقيقي لا أيضا".