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لبنان

محفوظ: بغياب هدى شديد فقد الإعلام علما فاعلا في بناء المواطنة

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:25
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نعى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في بيان هدى شديد وقال:"بغياب الزميلة هدى شديد فقد الإعلام اللبناني علما فاعلا في بناء المواطنة والسلم بين اللبنانيين وفي اعلام حر بعيد عن الإثارة الطوائفية والسياسية".
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واضاف: " لقد قاومت هدى المرض وجسّدت سلوكية مهنية وانسانية يحتاجها العاملون في الاعلام وساهمت في إعطاء قناة (LBCI) بعدا لبنانيا جامعا كما أعطاها رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر المكان اللائق في المؤسسة الاعلامية".

و اشار محفوظ الى "لفتة رائعة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتكريمها في حياتها".

وتابع: "لقد بكاها الكثيرون من العاملين في الإعلام ومن عرفها من خارجه. لكن يبقى حضور هدى شديد ماثلا بعد غيابها ومثل هذا الحضور لا يعوّض ذلك أنها أعطت لحياتها معنى. والحياة بدون معنى هي نوع من الموت الدائم".

وختم:"هكذا هدى شديد تشبه ’’لبنان الحقيقي‘‘ على ما اعتبرهأ أخوها المحامي طوني شديد. فلبنان الحقيقي لا يموت أيضا".
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