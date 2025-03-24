عمليات تهريب على الحدود.. هذا ما ضبطه الجيش

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أضاف:" كما دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة مشاريع القاع منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ج.ح.) المطلوب لإقدامه على التهريب وفتح معابر غير شرعية وإعادة فتح معابر أخرى بعد إقفالها من قبل الجيش".تابع البيان:" كذلك تمكنت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد – زحلة من إحباط عملية تهريب من إلى ، وضبطت كمية من المسدسات الحربية والبضائع المهرّبة".ختم:" سُلمت المضبوطات وبوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".