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لبنان

عمليات تهريب على الحدود.. هذا ما ضبطه الجيش

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:45
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أعلن الجيش في بيان أنّه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، وعلى أثر توافر معلومات عن عمليات تهريب عند معبر غير شرعي في منطقة مشاريع القاع، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش ٥ مواطنين وسوريًّا واحدًا، وضبطت عددًا من الآليات المحمّلة بالمحروقات ومواد غذائية معدة للتهريب".
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أضاف:" كما دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة مشاريع القاع منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ج.ح.) المطلوب لإقدامه على التهريب وفتح معابر غير شرعية وإعادة فتح معابر أخرى بعد إقفالها من قبل الجيش".

تابع البيان:" كذلك تمكنت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد – زحلة من إحباط عملية تهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من المسدسات الحربية والبضائع المهرّبة".

ختم:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".
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