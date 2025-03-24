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لبنان

بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:26
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان أكيل أيار ، ترافقه المسؤول التنفيذي في المنظمة  ناتالي بونافع، واختصاصية تنمية الشباب والمراهقينعبير بو زكي.
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وعرضت الوزيرة بايراقداريان مشروع المنصة الرقمية للشباب (Youth Digital Platform) الذي تسعى لإنجازه وإطلاقه، وشرحت تفاصيله وأهميته، وحصلت على تبنّي منظمة اليونيسيف للفكرة، على أن تُبحث بأقصى سرعة، آليات تنفيذها ومراحلها وتفاصيلها.

كما عرضت بايراقداريان مشروع وضع "استراتيجية وطنية للشباب والرياضة في لبنان"، وهو الذي تعتبره من أولويات مشروعها الوزاري في هذا العهد، وشرحت أهميته وضرورته، فوافقت منظمة اليونيسيف على تبنّي الفكرة أيضاً، والعمل يداً بيد مع الوزارة على وضعها على خطى التنفيذ.
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