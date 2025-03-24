بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان اليونيسيف في أكيل أيار ، ترافقه المسؤول التنفيذي في المنظمة ناتالي بونافع، واختصاصية تنمية الشباب والمراهقينعبير بو زكي.وعرضت الوزيرة بايراقداريان مشروع الرقمية للشباب (Youth Digital Platform) الذي تسعى لإنجازه وإطلاقه، وشرحت تفاصيله وأهميته، وحصلت على تبنّي اليونيسيف للفكرة، على أن تُبحث بأقصى سرعة، آليات تنفيذها ومراحلها وتفاصيلها.كما عرضت بايراقداريان مشروع وضع "استراتيجية وطنية للشباب والرياضة في لبنان"، وهو الذي تعتبره من أولويات مشروعها الوزاري في هذا ، وشرحت أهميته وضرورته، فوافقت اليونيسيف على تبنّي الفكرة أيضاً، والعمل يداً بيد مع على وضعها على خطى التنفيذ.