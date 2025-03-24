"غرف سوداء" تُهاجم آلان عون.. والأخير يردّ

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أعلن مكتب عون في بيان أنه "رغم حرص عون منذ انفصاله التنظيمي عن التيار الوطني الحر على تجنّب السجالات، تمعن قيادة التيار ومتفرّعاتها والغرف السوداء التي تديرها في التصويب عليه ومهاجمته مباشرة ومواربة مستعملة كل الوسائل بما فيها الاشاعات والأكاذيب. آخر عنقود الأكاذيب كان حول مجريات قداس مار يوسف في حارة حريك والانتخابات البلدية فيها، حيث شارك عون وزوجته، على جري عادته السنوية، في كل محطات إحياء المناسبة، وذلك في حضور القداس ولقاء الاهالي في صالة الكنيسة، قبل أن يغادر للمشاركة في مراسم جنازة الاعلامية الراحلة هدى شديد. وذلك قبل أن تصل المناسبة الى مرحلة الكلمات والشعارات الحزبية".أضاف:"أمّا عون عن الانتخابات البلدية في حارة حريك، فكان واضحاً جداً لجهة عدم انحيازه شخصياً لأي مرشح، بل تشجيعه على التوافق بين العائلات، على غرار ما كان يحصل دائماً. وهذا هو المسار الصحي والسليم لإنجاز الاستحقاق البلدي بمعزل عن هوية رئيس البلدية".ختم:"ان عون مستمرّ بالنهج نفسه الذي يغلّب فيه العقل وحسّ المسؤولية والمصلحة العامة. وقد يكون صائباً، في هذا السياق، تذكير ممن يجهلون البلدة ان المقدّسات التي ترعى حارة حريك وما زالت تجمعها هي ثلاث: العائلات والكنيسة والبلدية، وهي تحديداً التي تستهدف من قبل هذا بأداء تفرقة غريب كلياً عن روحية اهالي حارة حريك الذين يعلمون جيّداً حقيقة مجريات الايام السابقة في المواضيع الثلاث بعيداً عن الدخان الترويجي والبيانات المعلّبة".