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لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل دعم القرى الحدودية بخزانات إضافية

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:49
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 أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان " بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر وقد قامت فرقها بتركيب عدد اضافي منها بواقع خزانين لكل من البلدات التالية: 
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عدشيت القصير، علمان، القصير، القوزح، بيت ياحون، كونين و ياطر، و 3 خزانات لكل من مارون الراس و عيتا الشعب، كما وضعت 4 خزانات لبلدة مجدل سلم، وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين اليها، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة اوكسفام".
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