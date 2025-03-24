مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل دعم القرى الحدودية بخزانات إضافية

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أعلنت مؤسسة مياه الجنوبي في بيان " بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات سعة 5000 ليتر وقد قامت فرقها بتركيب عدد اضافي منها بواقع خزانين لكل من التالية:عدشيت القصير، علمان، القصير، القوزح، بيت ياحون، كونين و ياطر، و 3 خزانات لكل من مارون الراس و عيتا الشعب، كما وضعت 4 خزانات لبلدة مجدل سلم، وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين للمواطنين العائدين ، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة اوكسفام".